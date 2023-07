Muore dopo un malore in mare

A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno osservato alcune difficoltà da parte dell'anziano

Un uomo di 76 anni, residente a Livorno, è deceduto in seguito ad un malore che ha avuto in mare mentre faceva il bagno nelle acque antistanti uno stabilimento balneare di Tirrenia. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno osservato alcune difficoltà da parte dell’anziano. Immediato il soccorso dei preposti al salvamento ma, purtroppo, l’uomo era già in arresto cardiaco. Sul posto sono sopraggiunti i volontari delle ambulanze e il personale medico di turno del 118. A niente, purtroppo, sono servite le manovre rianimatorie. Al medico intervenuto non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

Condividi: