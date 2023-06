Muore in carcere a 31 anni

Marco Solimano, Garante delle Persone private della libertà personale del Comune di Livorno: "La morte rappresenta sempre un evento tragico e luttuoso ma quando avviene in solitudine, all'interno di una cella, lontano dai contesti affettivi e familiari, porta con sé un aggravio di tristezza e drammaticità"

La mattina di sabato 10 giugno, intorno alle 7, un detenuto, nato in provincia di Roma, è morto all’interno della propria cella nella Casa Circondariale di Livorno, all’interno del reparto giallo, ex sezione transito. Il giovane aveva 31 anni ed era recluso a Livorno dal dicembre 2021.

“Un malore improvviso e devastante gli ha fatto perdere conoscenza – spiega in una nota stampa diffusa alle redazioni dei media il Garante delle Persone private della libertà personale del Comune di Livorno, Marco Solimano – L’allarme immediatamente lanciato dai compagni di cella ha messo in moto la macchina dei soccorsi che in pochi minuti ha raggiunto il luogo, ma, nonostante i reiterati tentativi di rianimazione, si è purtroppo dovuto certificare la morte alle ore 7,20.

In Istituto si sono prontamente recati il Sostituto Procuratore, il medico legale e funzionari della polizia di stato Anche il Garante appena informato dell’evento si è immediatamente recato in carcere. Saranno adesso i risultati dell’esame autoptico a chiarire i motivi che hanno determinato il decesso. La morte – conclude Solimano – rappresenta sempre un evento tragico e luttuoso ma quando avviene in solitudine, all’interno di una cella, lontano dai contesti affettivi e familiari, porta con sé un aggravio di tristezza e drammaticità. Ora rimaniamo in attesa di conoscere cosa ha determinato la morte di questo giovane uomo”.

Condividi: