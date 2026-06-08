Castellaccio, la vittima è stata raggiunta da due proiettili

Foto AI

Il 31enne è stato trovato agonizzante in via di Quercianella. Soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo. Sul posto rinvenuti alcuni bossoli

Due colpi d’arma da fuoco. Uno alla gamba, l’altro alla testa. È questa la dinamica emersa dalle prime indagini su quanto avvenuto nella notte a Castellaccio, dove un cittadino straniero di 31 anni è stato trovato gravemente ferito in uno spiazzo all’aperto lungo via di Quercianella. La vittima è stata soccorsa ancora in vita ma in condizioni disperate. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Livorno, il giovane è morto alcune ore più tardi nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte dell’8 giugno, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di una persona riversa a terra e coperta di sangue. A dare l’allarme sarebbe stata una giovane che ha notato l’uomo immobile nello spiazzo. In precedenza, alcuni residenti della zona avrebbero riferito di aver udito dei colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, che per ore hanno effettuato rilievi nell’area del ritrovamento. Durante gli accertamenti sarebbero stati rinvenuti alcuni bossoli, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per la ricostruzione dell’accaduto. Il 31enne sarebbe stato raggiunto prima a una gamba e successivamente alla testa. Una dinamica che potrebbe fornire indicazioni importanti sulle modalità dell’agguato e sulle intenzioni di chi ha sparato. Gli uomini della Squadra Mobile stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della vittima, verificando spostamenti, contatti e possibili frequentazioni. Il fascicolo, inizialmente aperto per tentato omicidio sarà riqualificato in omicidio.

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