Muore in ospedale dopo l’incidente in scooter

A prestare i soccorsi sul luogo dell'incidente sono stati chiamati i volontari della Svs intervenuti da via San Giovanni con un'ambulanza fornita di medico del 118. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto serie. L'uomo è deceduto al pronto soccorso due ore dopo circa il sinistro stradale

di Giacomo Niccolini

Un uomo di 74 anni ha perso la vita al pronto soccorso di Livorno dove era stato trasportato d’urgenza in seguito ad un incidente avvenuto intorno alle 11 in via Salvatore Orlando. L’uomo a bordo di uno scooter è andato a schiantarsi, probabilmente a causa di un malore, contro un’auto in sosta ai bordi della carreggiata. Ancora da capire la dinamica del sinistro per il quale sta indagando la polizia municipale intervenuta sul posto. A prestare i soccorsi sul luogo dell’incidente sono stati chiamati i volontari della Svs intervenuti da via San Giovanni con un’ambulanza fornita di medico del 118. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto serie tanto da trasportare d’urgenza il 74enne in pronto soccorso con un codice rosso. L’uomo, però, purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto intorno alle 13 all’ospedale in seguito alle condizioni critiche in cui versava.

Condividi: