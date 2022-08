Muore in strada dopo un malore

Un uomo di 75 anni è morto in strada, in seguito ad un malore, in via Sproni. L’anziano aveva accusato un malessere ritornando verso casa dopo aver fatto la spesa in zona mercato. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi dei volontari della Svs da via San Giovanni arrivati con un’ambulanza fornita di medico a bordo. Purtroppo a niente sono valsi i tentativi di rianimare il paziente che è deceduto poco dopo. Sul luogo del decesso anche una pattuglia dei carabinieri.

