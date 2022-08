Muore in strada per un arresto cardiaco

Un malore lo ha colpito mentre passeggiava in strada sul viale della Principessa a San Vincenzo di prima mattina, intorno alle 7,15, di domenica 20 agosto. Sul posto si è portata, in prima istanza, un’ambulanza della Croce Rossa di San Vincenzo seguita da una Misericordia di Castagneto sopraggiunta con un’infermiere a bordo. I sanitari hanno subito iniziato le pratiche di rianimazione e nel frattempo è arrivata sul posto anche un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Piombino con medico a bordo. Nonostante tutti i tentativi messi in atto però il paziente, un uomo di 77 anni, è deceduto sull’asfalto per un arresto cardiaco.

