Muore nel rogo sotto al cavalcavia a Stagno

L'incendio si è sviluppato a Stagno sotto al cavalcavia dello svincolo che in uscita dalla Fi-Pi-Li, poco dopo Tirrenia, porta in via Firenze verso il centro abitato. Sul posto vigili del fuoco, Svs e polizia

Tragedia nella notte a Stagno – sotto al cavalcavia dello svincolo che in uscita dalla Fi-Pi-Li, poco dopo Tirrenia, porta in via Firenze verso il centro abitato – dove una persona di 55 anni, di nazionalità straniera, ha perso la vita in seguito ad un rogo sviluppatosi all’interno di un rifugio di fortuna (raggiungibile da via Livorno). L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e un quarto di mercoledì 4 settembre. I primi a lanciare l’S.O.S. sono stati due volontari fuori servizio, rispettivamente della Pubblica Assistenza di Collesalvetti e della Misericordia di Montenero, che si sono trovati sul luogo dell’incendio facendo partire così la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti per domare le fiamme, un’automedica del 118 e un’ambulanza della Svs intervenuta da via San Giovanni, e due volanti della polizia. Per l’uomo rimasto imprigionato tra le fiamme, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

