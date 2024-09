Muore nel rogo sotto al cavalcavia

Purtroppo nelle fiamme è rimasta imprigionata una persona che non è riuscita a salvarsi dall'incendio. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e un quarto di mercoledì 4 agosto. Sul posto Svs e vigili del fuoco

Tragedia nella notte a Stagno. Un rogo si è sviluppato all’interno di un capannone utilizzato come rifugio di un senzatetto sotto al cavalcavia dello svincolo della Variante. Purtroppo nelle fiamme è rimasta imprigionata una persona che non è riuscita a salvarsi dall’incendio. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e un quarto di mercoledì 4 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti per domare le fiamme, un’automedica e un’ambulanza della Svs intervenuta da via San Giovanni. Purtroppo per la persona che trovava ricovero all’interno della struttura andata a fuoco non c’è stato niente da fare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©