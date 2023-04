Nas, controlli in città. Sanzionato e chiuso un bar, sanzionato un panificio

Nel corso di un’ampia ed articolata attività di controllo che si è concentrata nel quartiere Corea e nel centro città, i carabinieri della Compagnia di Livorno, con l’impiego di oltre 20 militari, hanno controllato persone, mezzi ed esercizi commerciali

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno proseguono con l’attuazione del piano straordinario di controllo del territorio avviato durante le recenti festività pasquali su tutta la provincia che vede il coinvolgimento dei reparti specializzati dell’Arma, in particolare NAS – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità per la tutela della salute pubblica, degli alimenti e della filiera alimentare e del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro per la tutela dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso di un’ampia ed articolata attività di controllo, come si legge in un comunicato stampa inoltrato dall’Arma, che si è concentrata nel quartiere Corea e nel centro città, i carabinieri della Compagnia di Livorno, con l’impiego di oltre 20 militari, hanno controllato persone, mezzi ed esercizi commerciali.

Diversi gli esercizi commerciali controllati – come si continua a leggere in un comunicato stampa inoltrato dall’Arma – tra questi un bar nel quartiere Corea dove i Carabinieri, con l’ausilio dei colleghi del NAS, hanno verificato le pessime condizioni igieniche, ritenute pericolose per la pubblica salute. Nei locali dove avveniva il confezionamento degli alimenti sono state perfino trovate infestazioni di insetti e pertanto per gli esercenti è scattata la chiusura sino alla messa a norma ed una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Nell’ambito degli ulteriori controlli, i militari hanno rilevato la presenza di due lavoratori in nero in un panificio del centro: a carico dei titolari, oltre all’obbligo dell’immediata assunzione – pena la sospensione dell’attività – sono state comminate sanzioni amministrative per una cifra complessiva di 10.000 euro.

Gli equipaggi dell’Arma si sono dedicati anche a controlli alla circolazione stradale nel corso dei quali hanno proceduto a denunciare in stato di libertà di un cittadino tunisino 31enne, sorpreso alla guida di un’autovettura sebbene non avesse mai conseguito la patente, ed al fermo amministrativo del mezzo. I controlli proseguiranno in tuta la provincia.

