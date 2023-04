Nas, sequestrati 12 kg di prodotti dolciari sprovvisti dell’etichetta allergeni

Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS e dell’Arma

Nell’ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti che interessa qualunque attività di rivendita o somministrazione di generi alimentari, i Carabinieri del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato un controllo in un supermercato per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica anche alla luce delle maggiori vendite di dolciumi legate al periodo pasquale. Nel corso del controllo, si legge nel comunicato stampa del 5 aprile, i militari hanno accertato che nell’esercizio commerciale erano esposti per la vendita prodotti preconfezionati (cioccolato di vario tipo e formato) sprovvisti di etichetta con le indicazioni afferenti la presenza di allergeni nella composizione degli ingredienti con potenziali rischi per persone allergiche. I prodotti dolciari in questione, circa 12 kg, per un valore commerciale stimato di circa 300 euro, sono stati sequestrati in via cautelare. Il legale rappresentante è stato sanzionato per 4.000 euro e segnalato alle autorità competenti. I controlli dei Carabinieri del NAS e dell’Arma territoriale proseguiranno su tutto il territorio provinciale, anche in collaborazione con le autorità sanitarie competenti.

