Nasconde il panetto di hashish nel cespuglio e il fiuto di Titan lo scopre

Proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri in piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza Mazzini, via del Larderel, via Mentana e piazza XX Settembre. In piazza Garibaldi grazie al cane i militari hanno recuperato e sequestrato 76 grammi nascosti in un cespuglio

Controlli dei carabinieri con il supporto dei cinofili di Pisa San Rossore per passare al setaccio piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza Mazzini, via del Larderel, via Mentana e piazza XX Settembre. Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno sorpreso un 34enne di origini nordafricane in possesso di un involucro contenente circa un grammo di cocaina. Condotto in caserma è stata elevata a suo carico una segnalazione amministrativa alla Prefettura quale assuntore a scopo non terapeutico ed è stato tratto in arresto per resistenza. Nella stessa operazione è stato fermato un altro soggetto straniero, sui 20 anni, responsabile di avere poco prima ceduto la dose di cocaina al 34enne fermato. Nel corso della perquisizione addosso al giovane sono state trovate altre dosi di cocaina nonché 100 € ritenuti provento di spaccio. A carico del giovane è scattata una denuncia a piede libero per cessione di sostanze stupefacenti. Sempre per spaccio di stupefacenti è stato denunciato un giovanissimo nordafricano dopo aver ceduto due dosi di hashish a un coetaneo connazionale in piazza Garibaldi. A carico del giovane è stato sequestrato un panetto di hashish da 76 grammi che lo stesso aveva occultato in un vicino cespuglio e che con l’ausilio di Titan è stato recuperato e poi sequestrato. In piazza Luigi Orlando è stato fermato un automobilista sui trent’anni che, all’esito di alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre il quadruplo dei limiti vigenti (2,1 g/l) per cui è stato deferito a piede libero per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritira la patente. Analoga sorte anche per un’altra persona sulla quarantina controllata nel vicino piazzale Vittime Moby Prince deferito a piede libero per guida in stato di ebbrezza sorpreso con indice alcolemico oltre tre volte i limiti (1,8 g/l).

Dai numerosi controlli svolti a largo raggio dai carabinieri di Livorno altre tre persone, età compresa tra 16 e 25 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto sorprese in possesso di modiche quantità: ovvero dosi di cocaina e hashish destinate ad uso personale non terapeutico. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

