Negoziante del Mercato subisce un furto e trova un cellulare dimenticato sul banco

Il bancone del negozio di Chiara al Mercato

Chiara, la titolare, scopre che la merce consegnata poco prima dal fornitore è stata rubata e si accorge che sul banco è stato lasciato un cellulare. La negoziante ha chiamato la polizia a cui ha consegnato il telefono. Indagin in corso della polizia

Furto al Mercato Centrale. E’ accaduto al negozio di Chiara, che ringraziamo per la disponibilità, che ha scoperto quanto accaduto il 6 settembre all’apertura intorno alle 6.45. “Stamattina quando ho aperto il negozio ho notato subito un po’ di disordine e subito dopo che era sparita la merce che mi aveva consegnato il fornitore che avrei dovuto sistemare sul bancone. Si parla di chili, purtroppo, tra aristine, brioche e pasticceria secca”. Inoltre non contenti ignoti hanno portato via anche taralli e roschette in esposizione. Chiara però ha fatto anche una scoperta. Appoggiato sul banco c’era un cellulare. Non suo. Verosimilmente del ladro che lo ha dimenticato lì. La negoziante ha quindi chiamato la polizia a cui ha consegnato il telefono. Sono in corso indagini da parte della polizia.

Non è il primo episodio accaduto di recente al Mercato. Una decina di giorni fa a subire un furto è stato un altro negoziante del Mercato, Daniele, titolare di una panetteria come Chiara: “Mi era assentato due minuti di orologio lasciando socchiuso. In questo lasso di tempo qualcuno è entrato portandomi via il borsello”.

