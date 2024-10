Non ce l’ha fatta la donna investita stamattina in viale Mameli

Foto inviata insieme al comunicato stampa del Comune

Le condizioni della signora erano apparse subito gravi, la vittima aveva 80 anni. In seguito all'incidente un ispettore della polizia municipale si è recato al pronto soccorso dove ha appreso la notizia del decesso. E’ stato avvisato il magistrato di turno ed è stata sequestrata l'auto

Non ce l’ha fatta la donna investita stamattina in viale Mameli. La vittima aveva 80 anni. Come si legge in un comunicato stampa inviato dal Comune nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, gli agenti della Polizia Municipale in motocicletta su chiamata della Sala Operativa si sono recati sul luogo dell’incidente. Giunti sul posto hanno trovato una persona a terra, priva di coscienza, soccorsa dal personale sanitario e un’auto con il conducente della vettura rimasto sul luogo dell’accaduto. Successivamente un ispettore del comando si è recato al pronto soccorso dove ha appreso la notizia del decesso. E’ stato avvisato il magistrato di turno ed è stata sequestrata l’auto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. La donna era stata soccorsa dagli operatori della Misericordia e da un’automedica anche attraverso lo strumento di primo soccorso “Lucas – Chest Compression System” per i massaggi cardiaci automatici.

La vettura, conclude la nota stampa del Comune, in posizione post-urto si trovava a 11,50 metri dall’attraversamento pedonale.

