Non ce l’ha fatta l’uomo investito in viale Italia

Non ce l’ha fatta l’uomo investito da un’auto in viale Italia. L’incidente è accaduto intorno alle 11,30 del 3 novembre all’altezza della Baracchina Bianca. Nell’impatto l’anziano ha riportato un trauma cranico ed era stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso da un’ambulanza della Misericordia di Livorno con medico a bordo. L’automobilista, sotto shock per l’accaduto, è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso da un’ambulanza della Svs. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

