Non ce l’ha fatta l’uomo rianimato in auto

Non ce l'ha fatta l'uomo di circa 45 anni colto da un malore in auto. Un passante lo aveva notato riverso sul volante e aveva chiamato il numero unico di emergenza 112

Non ce l’ha fatta l’uomo di circa 45 anni colto da un malore in auto. È scomparso in ospedale nel corso della mattina del 14 aprile. L’uomo in seguito ad un malore era stato notato riverso sul volante da un passante che ha chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto un’ambulanza della Svs con medico a bordo e una della Misericordia di Antignano. L’uomo era stato rianimato in auto e portato al pronto soccorso dove era stata attivata la shock room. L’episodio è accaduto intorno alle 18,30 del 13 aprile nel parcheggio di via Firenze all’altezza della Pam.