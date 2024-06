“Non era una scossa, né un boom sonico”

Il presidente Giani: "La scossa, da molti avvertita come un terremoto su tutta la costa della Toscana e in alcune zone interne, non trova al momento riscontro sul tipo di evento. Vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi"

Non era una scossa di terremoto. E’ al momento questo l’ultimo aggiornamento fornito dal presidente Giani in merito a quanto avvertito nel pomeriggio di oggi sulla costa, Livorno compresa. Dalla sua pagina Fb, il governatore spiega che “l’Aeronautica Militare ha confermato che non c’è stato nessun boom sonico nei cieli della Toscana. Anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato movimenti tellurici. La scossa, da molti avvertita come un terremoto su tutta la costa della Toscana e in alcune zone interne, non trova al momento riscontro sul tipo di evento. Vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©