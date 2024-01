Non rispetta l’obbligo del giudice: il “maresciallo” di Stagno risolve la situazione

Grazie alla conoscenza del territorio e delle persone da parte del “maresciallo” di Stagno nonché della stima di cui gode, la vicenda è stata risolta rapidamente e senza traumi ed il 30enne potrà essere assistito dalle cure dei sanitari

È stato necessario un doppio intervento da parte dei carabinieri di Stagno, in particolare del comandante della Stazione, nei confronti di un giovane 30enne che non si è attenuto alle prescrizioni imposte dal giudice.

Sulla scorta di precedenti accertamenti dei militari, il giovane, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, era stato sottoposto alla libertà vigilata con l’obbligo di attenersi ad un protocollo sanitario che però aveva disatteso rendendosi irreperibile.

Rintracciato dai carabinieri, il giovane ha chiesto di parlare solo con il “maresciallo” di Stagno. Il comandante della Stazione ha quindi incontrato il 30enne e, dopo un lungo confronto verbale, è riuscito a convincerlo a recarsi in ospedale e lo ha affidato all’ambulanza ed alla polizia municipale per il trasferimento nella struttura di viale Alfieri.

Nell’attesa dell’espletamento delle formalità, il 30enne si è allontanato ma è stato nuovamente individuato e raggiunto dal comandante della Stazione di Stagno e riaccompagnato nella struttura sanitaria.

Grazie alla conoscenza del territorio e delle persone da parte del “maresciallo” di Stagno nonché della stima di cui gode, la vicenda è stata risolta rapidamente e senza traumi ed il 30enne potrà essere assistito dalle cure dei sanitari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©