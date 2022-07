Non risponde da giorni: trovata in casa priva di vita

Una donna di 71 anni è stata trovata priva di vita all'interno del suo appartamento dopo che non rispondeva da alcuni giorni. Sul posto Svs e vigili del fuoco

Una donna di 71 anni non aveva più risposto da alcuni giorni e così è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari per verificare la situazione. Nonostante i ripetuti tentativi di contattarla la donna non dava risposta da molte ore. Così i pompieri, nel pomeriggio di mercoledì 27 luglio, sono dovuti entrare dalla finestra nell’appartamento per controllare cosa stesse succedendo all’interno delle quattro mura in via Giordano Bruno.

Purtroppo, una volta dentro, i vigili del fuoco hanno trovato la donna priva di vita. Sul posto anche un’ambulanza della Svs intervenuta dalla sede di via San Giovanni con un medico a bordo il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

