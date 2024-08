Non si ferma al controllo e scappa a piedi, inseguito e denunciato

Nel pomeriggio di ieri 6 agosto in piazza della Repubblica una volante ha fermato per un controllo uno scooter con a bordo due soggetti extracomunitari. Al momento del controllo i due hanno abbandonato il mezzo dandosi alla fuga. In via dell’Origine, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato il passeggero mentre il conducente è riuscito a dileguarsi verso via Garibaldi. Lo straniero fermato, cittadino tunisino del 1996, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione in quanto il motorino da accertamenti risultava provento di furto.

In piazza Garibaldi una volante ha controllato un cittadino extracomunitario di 24 anni originario dell’Arabia Saudita trovandolo in possesso di 25 grammi circa di hashish. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per i reati di possesso di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole gli indagati.

