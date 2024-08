Non si ferma all’alt: arrestato per spaccio, danneggiamento e resistenza

Fermato e raggiunto in via Pellegrini ha cercato di opporsi spintonando i militari e colpendo la pattuglia. I militari lo hanno riportato alla calma e perquisito trovando addosso al 26enne circa 15 grammi di hashish, 6 di cocaina, 10 grammi circa di eroina e contanti riconducibili a provento di precedenti cessioni

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto di una Squadra di Intervento Operativo in forza al 6° Battaglione Mobile “Toscana”, hanno arrestato un giovane di 26 anni originario del nordafrica gravemente indiziato di reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti (spaccio), danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato visto transitare nei pressi di via de Lardarel, zona peraltro oggetto di svariate segnalazioni e per questo costantemente monitorata dai carabinieri, con atteggiamento visibilmente inusuale nonché sospetto. Le pattuglie si sono coordinate e hanno seguito i movimenti del giovane sino a bloccarlo intimandogli l’alt dopo averlo chiuso nella via. Fermato e raggiunto in via Pellegrini ha cercato strenuamente di opporsi spintonando i militari e colpendo l’auto di servizio distraendo l’attenzione della cattura con un danneggiamento. Dopo averlo riportato alla calma, i militari lo hanno perquisito. Il 26enne aveva con sé, occultata addosso dosi, pronte per essere cedute: circa una quindicina di grammi di hashish, sei di cocaina, una decina di eroina e una modica cifra di denaro contante riconducibile a provento di precedenti cessioni. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato e lo straniero è stato dichiarato in stato arresto. Terminate le formalità di rito è stato poi ristretto nella propria residenza in attesa della Direttissima. Il Giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano al Comando della Stazione dei Carabinieri. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

