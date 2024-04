Non si ferma all’alt e lancia lo stupefacente, arrestato

Nel tentativo di sottrarsi ai carabinieri ne ha investito uno con la bici, poi si è dato alla fuga venendo bloccato dopo un breve inseguimento anche grazie a due cittadini. In casa rinvenuti 30 grammi di hashish e 450 €: arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni

I carabinieri del Norm della Compagnia di Livorno hanno arrestato un 22enne di origini tunisine, domiciliato a Livorno, poiché gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti. I militari, nel corso di uno specifico servizio predisposto a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini, hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi di piazza Matteotti e hanno deciso di sottoporlo a controllo. All’ ”alt” intimatogli dei carabinieri, il giovane non si è fermato ma si è dato alla fuga non prima di essersi disfatto di un involucro, prontamente recuperato. Come si legge in un comunicato stampa, nel tentativo di sottrarsi ai militari ne ha investito uno, travolgendolo con la bici e, dopo essersi divincolato si è dato alla fuga venendo però bloccato dopo un breve inseguimento, anche grazie all’intervento di due cittadini che aveva notato la scena avvenuta in pieno giorno in centro.

Oltre all’involucro abbandonato, contenente 3,5 grammi di cocaina, a seguito di perquisizione personale e domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto 30 grammi di hashish suddivisi in tre ovuli e 450 € in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il 22enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I militari hanno riportato ferite e contusioni, fortunatamente lievi.

All’esito di udienza celebrata nel Tribunale di Livorno il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 22enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Condividi:

Riproduzione riservata ©