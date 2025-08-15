Non si ferma all’alt, l’inseguimento si conclude con un urto d’affiancamento

La vettura procedeva a fari spenti e non si è fermata all'alt dei carabinieri di Pisa. Ne è scaturito un inseguimento di alcuni chilometri da Tirrenia fino al confine con Stagno

Inseguimento nella notte tra Pisa e Livorno. È accaduto intorno alle 3 e tutto è iniziato a Tirrenia dove l’automobilista che procedeva a fari spenti non si è fermato all’alt del nucleo Radiomobile di Pisa. Ne è scaturito un inseguimento di alcuni chilometri fino al confine con Stagno. Qui i due a bordo, entrambi di origine tunisina, hanno imboccato una strada sterrata e cercando di scappare c’è stato un piccolo urto da affiancamento tra la gazzella del pronto intervento di Livorno, che era intervenuta a supporto della gazzella di Pisa e aveva sbarrato la strada, e la vettura inseguita. Non ci sono stati danni alla macchina di servizio, né ai militari. Alla fine i due sono stati bloccati e arrestati.

