Non si fermano all’alt, inseguimento nella notte

La vettura è stata bloccata poco dopo da due volanti e i due a bordo sono stati denunciati per resistenza. Il conducente inoltre è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

Inseguimento nella notte in zona Carducci. E’ accaduto tra le 5 e le 6 del 31 luglio. La polizia ha intimato l’alt ad un’auto per un controllo, il conducente non si è fermato e ne è nato un inseguimento. La vettura è stata bloccata poco dopo da due volanti e i due a bordo sono stati denunciati per resistenza. Il conducente inoltre è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Condividi: