Non si fermano all’alt, passeggero denunciato e conducente fuggito

Inseguimento da scali Novi Lena a San Marco: il conducente dello scooter (rubato e riconsegnato) è scappato mentre il passeggero è stato fermato e denunciato per ricettazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

In scali Novi Lena la polizia ha notato uno scooter con a bordo due uomini e quando ha intimato loro l’alt sono scappati. Alla vista dei lampeggianti il conducente ha accelerato bruscamente per darsi alla fuga. I poliziotti hanno quindi azionato anche i segnali sonori e dopo aver dato nota alla Sala Operativa si sono posti all’inseguimento del mezzo risultato provento di furto. Il passeggero, si legge in un comunicato stampa del 20 dicembre, ha rovistato nel calzino sinistro gettando a terra 13 involucri termosaldati per un peso lordo di 6.77 grammi, mentre lo scooterista ha proseguito la fuga per le vie del centro con manovre azzardate. I due a forte velocità si sono diretti verso Porta San Marco e all’altezza dell’incrocio con via Mastacchi sono entrati all’interno del piazzale dell’ex Stazione Ferroviaria dove a seguito di una brusca frenata sono scivolati. Il passeggero è scappato a piedi ed è stato bloccato mentre il conducente del motorino è ripartito verso i parcheggi posteriori dell’ex stazione dove ha abbandonato lo scooter (riconsegnato al proprietario) e ha fatto perdere le tracce. Il fermato è un tunisino del 1994, regolare sul territorio nazionale, denunciato per i reati di ricettazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole gli indagati.

