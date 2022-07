Nono furto in due anni. “Ora lascio un’offerta per i ladri”

Sandro Saccoccio è amaro dopo il nono furto subito negli ultimi due anni all'interno del suo locale "I Paparazzi" di piazza della Vittoria: "Ho messo un salvadanaio per i ladri"

di Giacomo Niccolini

Parla tra il serio e il faceto l’iconico Sandro Saccoccio, titolare della pizzeria “I Paparazzi” di piazza della Vittoria quando con il suo solito sarcasmo mette un salvadanaio sul bancone del suo locale con la scritta “Offerte per i ladri, vi diamo una mano così…”.

Lo fa dopo l’ennesimo furto con spaccata subito negli ultimi due anni. “Sono nove per l’esattezza se si conta gli ultimi due anni, ma circa una ventina dal 1996″, dice a QuiLivorno.it parlando a tu per tu con il tecnico specialista intervenuto per il ripristino della vetrata devastata da una mattonella utilizzata per tenere fermi gli ombrelloni. “Hanno rubato circa duecento euro tra monete e pezzi da 5 euro. Ho un sistema di allarme all’avanguardia ma nonostante questo entrano e in pochissimi secondi, prima anche che il locale venga inondato di fumo, spaccano e rubano il fondo cassa. A volte dico meglio così. Quando non trovano niente spaccano tutto. Così qualche moneta la lascio. Ora ho rimesso anche questo porta-spiccioli con questo cartello”.

Fuori dal locale un laconico foglio con la scritta: “Debilitati da (ulteriore) rapina chiudiamo. Ci rivediamo venerdì 15 luglio. Grazie del supporto umano”. Il furto è avvenuto intorno alle 3,30 di domenica mattina 10 luglio. “Ho chiuso il locale alle 3 – commenta Saccoccio – mezz’ora dopo mi avevano già chiamato per segnalarmi di quanto era accaduto”.

