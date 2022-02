Nove Daspo negli ultimi dieci giorni

Per i prossimi due anni i soggetti colpiti da Daspo non potranno avvicinarsi agli esercizi derubati, né a tutti i locali ubicati nel circondario

L’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo predisposti dal questore, a cura del personale UPGSP nella zona del centro, in particolar modo zona Buontalenti nonché della movida, hanno portato dopo la conclusione delle relative indagini alla emissione di nove provvedimenti di “divieto di accesso e stazionamento presso esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, il cosiddetto Daspo Willy“. I provvedimenti, scrive la questura, sono stati adottati a seguito di singoli furti perpetrati all’interno di negozi e centri commerciali in più occasioni e da autori diversi. All’esito delle indagini che hanno consentito di individuare per ciascun episodio i relativi responsabili, essendo tutti già gravati da precedenti specifici, gli stessi oltre al procedimento penale non potranno nei prossimi due anni avvicinarsi agli esercizi derubati, né a tutti i locali ubicati nel circondario pena la denuncia penale (art. 650 c.p.) e l’applicazione dell’aggravamento della misura non rispettata.

Nello specifico si tratta di: un italiano del ’73 per furto Ipercoop, un tunisino dell’85 per furti aggravati presso le Fonti del corallo, un italiano del 2005 per furto presso negozio in via Pieroni, quest’ultimo era insieme ad altri due minorenni già colpiti da provvedimenti analoghi; una cittadina rumena del ’74 per furto in zona Buontalenti, unitamente ai propri due figli (maggiorenni), rumeni; un tunisino dell’83 per rapina in via Grande nello scorso mese di dicembre per furto aggravato.