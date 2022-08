Nuovi controlli interforze in via Bruno, griglie a due alloggi

Un alloggio popolare in via Bruno chiuso dalle griglie (foto di archivio)

Dopo la prima operazione interforze di sabato 27 agosto, in via G. Bruno la mattina del 31 agosto è scattata la seconda. Come in occasione della prima il tutto si è svolto senza alcuna criticità o tensione. Stavolta polizia, carabinieri, finanza con unità cinofile e polizia municipale hanno supportato l’Ufficio Sociale del Comune e i tecnici Casalp nella ricognizione degli alloggi ai civici 13, 15, 17 e 19. Al 19 è stato trovato un appartamento occupato da un extracomunitario risultato irregolare sul territorio italiano. L’uomo è stato allontanato e preso in carico dall’ufficio immigrazione della questura per le pratiche di espulsione. Al civico 17 due alloggi vuoti durante la ricognizione sono sembrati verosimilmente occupati e quindi Casalp ha provveduto a mettere le griglie. I controlli di questa natura allo scopo di riqualificare il quartiere, a seguito della tragedia di Denny, proseguiranno. Tra le azioni messe in campo nel quartiere c’è anche l’ordinanza firmata dal sindaco per la rimozione di veicoli abbandonati.

