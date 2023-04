Occupa una casa popolare, denunciato 37enne

Oltre ad occupare l'appartamento Casalp, l'uomo si era allacciato abusivamente alla rete elettrica: denunciato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Montenero hanno denunciato in stato di libertà per invasione di edifici e furto di energia elettrica un 37enne già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno accertato che l’uomo, oltre ad occupare illecitamente l’appartamento Casalp, si era allacciato in maniera abusiva e potenzialmente molto pericolosa alla rete elettrica. Il collegamento è stato rimosso e il danno causato è in corso di quantificazione.

