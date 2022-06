Odore di gas in strada, verifiche in corso

Intorno alle 14,30 un forte odore di gas è stato percepito nella zona nord della città tra i quartieri Garibaldi, Stazione, Colline e Zola. Molte le segnalazioni alla nostra redazione e le telefonate ai vigili del fuoco che si sono subito attivati per cercare di capire l’origine del cattivo odore inviando una squadra da via Campania per le verifiche del caso. La provenienza non sarebbe da attribuire alla zona portuale. Mentre scriviamo, alle 15,15 di martedì 14 giugno, i vigili del fuoco erano ancora all’opera.

Seguono aggiornamenti

