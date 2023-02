Offese all’autista dell’autobus, arrestato passeggero. In arrivo telecamere e panic button

L'uomo è stato arrestato per oltraggio, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La donna è stata soccorsa per un malore e portata all'ospedale da un'ambulanza della Svs. Autolinee Toscane annuncia entro ottobre l'installazione di telecamere a bordo e di un panic button a disposizione del conducente

Momenti di tensione a bordo di un autobus nel pomeriggio del 28 febbraio culminato con l’arresto di un passeggero. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe insistito per poter scendere senza però aver prenotato la chiamata e si sarebbe diretto verso l’autista rivolgendole delle offese. I passeggeri presenti hanno evitato che l’uomo si avvicinasse alla donna. Per fortuna in quel momento stava transitando una pattuglia della municipale che si è subito fermata. Ristabilita la calma, l’uomo, straniero classe ’77, è stato fatto scendere e arrestato per oltraggio, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La donna è stata soccorsa e portata all’ospedale da un’ambulanza della Svs. Autolinee Toscane a seguito di questo episodio fa sapere che è in atto il progetto Toscana Sicura, che entro ottobre, porterà alla installazione su ogni autobus del parco mezzi regionale di AT (2.800 i mezzi circolanti in tutta la Toscana, di cui 215 a Livorno) da 5 a 7 telecamere che riprenderanno l’interno e l’esterno dell’autobus. Le telecamere fungeranno da deterrente e serviranno alle forze dell’ordine, spiegano dall’azienda di trasporto pubblico, come elemento per ricostruire fatti come quello di oggi. Inoltre, sempre entro ottobre, gli autisti verranno dotati di un panic button che consentirà all’autista di collegarsi in automatico con il numero unico per le emergenze 112.

Condividi: