Offese e minacce ai carabinieri, denunciato 28enne per resistenza a pubblico ufficiale

Il giovane stava arrecando disturbo all'interno di un bar e fermato per accertamenti ha opposto resistenza al tentativo di essere calmato inveendo contro i militari con offese e minacce. Nel corso dei servizi di controllo, inoltre, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura 5 giovani come assuntori di stupefacenti per uso non terapeutico

I carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa e al degrado urbano, hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio con l’impiego di diverse pattuglie nelle aree centrali della città interessate dalla movida e da segnalazioni da parte dei cittadini. I militari della Stazione Carabinieri di Livorno Porto ed Ardenza hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un 28enne livornese.

I militari erano intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini circa un giovane che, in evidente stato di alterazione, stava arrecando disturbo all’interno di un bar del centro, rintracciando il 28enne in via De Larderel. Come si legge in un comunicato stampa del 27 novembre, fermato per gli accertamenti del caso, il giovane ha opposto strenua resistenza al tentativo di calmarlo ed identificarlo inveendo contro i carabinieri con offese e minacce, tanto da rendere necessario l’intervento del 118. Nessuno ha riportato lesioni.

Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri in forza al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno segnalato ai competenti uffici della Prefettura 5 giovani (3 italiani e 2 extracomunitari), quali assuntori di stupefacenti per uso non terapeutico. Due giovani, una 18enne ed un 27enne, sono stati controllati a piedi in via Mastacchi poiché, alla vista della pattuglia, hanno gettato a terra uno “spinello”; sottoposti a ulteriore controllo, sono stati sorpresi con ulteriori 0,6 grammi di hashish. Ad ulteriori 2 ragazzi, un 20enne ed un 28enne, i carabinieri hanno trovato rispettivamente 1,24 grammi e 3 grammi di hashish. Infine un 27enne è stato sorpreso con una dose da un grammo di cocaina.

