Oltre due chili di hashish in casa: due arresti e una denuncia

I carabinieri hanno agito con il supporto di un collega a 4 zampe: il pastore belga Lion, in servizio al Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale, hanno svolto un articolato servizio di contrasto allo spaccio ed all’assunzione di sostanze stupefacenti che ha visto il coinvolgimento di diverse pattuglie, anche appiedate, sia in uniforme che in abiti civili, con il supporto di un collega a 4 zampe: il pastore belga Lion, in servizio al Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore.

Grazie a pregresse attività informative, i militari hanno individuato un appartamento nei pressi del lungomare cittadino. Dopo aver circondato l’edificio, i militari sono entrati nell’immobile dove hanno trovato due uomini, rispettivamente di 23 e 32 anni che hanno tentato di disfarsi dello stupefacente in loro possesso gettandolo dalle finestre poste sul lato posteriore dell’abitazione, senza accorgersi però della presenza dei militari in abiti civili che lo hanno prontamente raccolto. Al momento del controllo nell’abitazione era presente anche una 23enne, fermata mentre cercava di lasciare l’abitazione con addosso oltre 60 gr. di hashish; quest’ultima è stata deferita in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’appartamento l’infallibile fiuto del cane Lion ha permesso il rinvenimento di 2,4 kg di hashish, suddivisi in 26 involucri, e 9 gr. di cocaina, occultati in varie parti dell’abitazione. Al termine del servizio, i due giovani sono stati arrestati e, all’esito dell’udienza con la quale il Giudice ha convalidato l’arresto, il 23enne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari e gli è stata applicata altresì la misura dell’obbligo di dimora mentre al 32enne è stata applicata la misura del divieto di dimora nel comune di Livorno. I controlli proseguiranno sia nel capoluogo che in provincia.

