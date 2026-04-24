Oltre mezzo chilo di hashish nel marsupio: arrestato 52enne

Ha cercato di evitare un controllo cambiando improvvisamente direzione, ma il suo comportamento non è passato inosservato ai poliziotti della Sezione Volanti impegnati in un servizio di pattugliamento in centro. Protagonista della vicenda un livornese, classe 1974, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia, si legge in un comunicato stampa, ha incrociato uno scooterista che, alla vista dell’auto della polizia, ha svoltato bruscamente in una strada laterale. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo raggiungendolo mentre parcheggiava il mezzo. Fin da subito è apparso nervoso. Nel tentativo di esibire i documenti ha aperto il marsupio cercando di nasconderne il contenuto, ma i poliziotti hanno notato un sacchetto contenente diversi panetti di sostanza solida. La perquisizione personale ha portato al sequestro di quattro panetti interi da circa 100 grammi ciascuno e di un quinto frammentato, tutti riconducibili ad hashish. L’attività è poi proseguita con una perquisizione domiciliare, che ha consentito di recuperare un ulteriore quantitativo della stessa sostanza, conservato su una mensola nel soggiorno. Complessivamente, la droga sequestrata – analizzata dalla Polizia Scientifica – è risultata essere hashish per un peso totale di 535 grammi. L’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento è ancora in corso e che la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.