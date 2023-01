Operazione congiunta, controllate 26 auto e 41 persone

Coordinata dalla Questura, l'operazione ha visto la partecipazione della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 gennaio si è svolta una operazione congiunta, coordinata dalla questura, che ha visto la partecipazione di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale con la presenza di personale della Divisione Amministrativa e Sociale per le verifiche e controlli nei locali pubblici. In totale sono stati controllati 26 veicoli e 41 persone.

Nello specifico, 4 cittadini di origine magrebina sono risultati pluripregiudicati e una volta identificati nei loro confronti il personale dell’Ufficio immigrazione ha proceduto alla compilazione dei provvedimenti amministrativi, quali ordine del Questore e richiesta al ministero per l’assegnazione nei Centri di accoglienza. I soggetti hanno rifiutato di sottoporsi al tampone anticovid, ritenuto ostativo all’accoglienza nel centro assegnato, e quindi una volta scattato nei loro confronti l’ordine di allontanamento del questore dal territorio nazionale sono stati rilasciati. Nel corso dell’operazione la municipale ha sanzionato due automobilisti neopatentati per guida in stato di ebbrezza.

Condividi: