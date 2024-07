Operazione della finanza lungo i fossi, recuperati quasi 200.000 € di redditi non dichiarati

Il comunicato. Avviate le procedure di revoca delle concessioni demaniali, recuperati complessivamente 191.609 € non dichiarati. L'operazione ha permesso di constatare come alcuni degli enti non commerciali presenti lungo i fossi (circoli nautici e associazioni sportive dilettantistiche) esercitassero un'attività commerciale - l'affitto di posti barca per corsi di conseguimento patente nautica e corsi di vela, vacanze in barca a vela e noleggio con o senza skipper - beneficiando indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno svolto un’operazione che ha permesso di constatare, si legge in un comunicato stampa del 24 luglio, come alcuni degli enti non commerciali presenti lungo i fossi (circoli nautici e associazioni sportive dilettantistiche) esercitassero un’attività commerciale – ovvero l’affitto di posti barca – beneficiando indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.

L’operazione, denominata “Dark Ditch” e svolta congiuntamente dai finanzieri del comparto territoriale con quello navale, è nata con l’obiettivo di tutelare il distretto “turistico-balneare”, nonché prevenire e contrastare le pericolose conseguenze sia in termini di concorrenza sleale nei confronti delle tante imprese che rispettano la normativa fiscale, sia di minori entrate erariali derivanti dalla strumentalizzazione della veste di “ente non commerciale”.

L’operazione, come si legge in una nota stampa divulgata dalla Finanza la mattina del 24 luglio, si è concretizzata con la verifica delle condizioni previste dagli statuti dei circoli nautici/Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd). Oggetto dei controlli i requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali; la corretta applicazione delle norme in materia di canone Demaniale ai sensi degli artt. 36 e seguenti, del Codice della Navigazione e del rispetto di quanto previsto dagli atti concessori. Gli approfondimenti, effettuati in sinergia con la Stazione Navale di Livorno, hanno consentito di mappare direttamente sui fossi gli enti non commerciali che forniscono servizi di ormeggio/posti barca ai loro soci, interessando con specifici controlli ed ispezioni sul posto 8 soggetti giuridici che presentavano maggiori alert di rischio. In buona parte dei casi, si legge ancora nel comunicato stampa inviato stamattina, è stato constatato come lo specchio acqueo dato in concessione alle associazioni nautiche ed enti non commerciali non fosse destinato allo svolgimento dell’attività sportiva resa senza fini di lucro nei confronti dei soci, ma ad ospitare le imbarcazioni di imprenditori, titolari di ditte individuali o di società aventi quale oggetto sociale corsi per il conseguimento della patente nautica, corsi di vela, vacanze in barca a vela, noleggio con o senza skipper delle imbarcazioni, previa prenotazione delle stesse tramite “contatto privato”. Pertanto, prosegue la nota stampa, la finanza ha proceduto alla: riqualificazione giuridica in enti commerciali; al recupero a tassazione di elementi positivi di reddito non dichiarati pari a 191.609 €; a proporre conseguentemente la revoca della concessione demaniale di cui erano titolari; alla segnalazione per l’eventuale ricalcolo dei canoni concessori; alla comminazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 1164 del Codice della Navigazione.

