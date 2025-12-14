Otto automobilisti sorpresi in stato di ebbrezza

Di questi otto per tre è scattata la denuncia, gli altri cinque erano sotto la soglia penale. I carabinieri hanno fermato in totale 64 persone e riscontrato anche cinque casi di possesso di droga per uso personale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il conseguente aumento del traffico sulle strade, i carabinieri di Livorno hanno intensificato i controlli per garantire maggiore sicurezza alla circolazione. Nel corso di un servizio coordinato svolto in orario serale e notturno dalle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Livorno, l’attenzione si è concentrata in particolare sulla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Il bilancio dell’attività parla di tre automobilisti denunciati a piede libero: si tratta di due donne e un uomo, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, fermati in distinti controlli mentre erano alla guida dei rispettivi veicoli. Tutti sono risultati positivi all’etilometro con valori superiori a 0,8 grammi per litro, soglia oltre la quale scatta la denuncia penale. Per loro è stato disposto anche l’immediato ritiro della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

I carabinieri hanno inoltre contestato cinque ulteriori infrazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza: in questi casi i tassi alcolemici rilevati erano superiori ai limiti consentiti dalla normativa, ma inferiori alla soglia penale.

Durante i controlli sono scattate anche cinque segnalazioni amministrative alla Prefettura nei confronti di altrettante persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish, ritenute compatibili con l’uso personale.

Complessivamente, nel corso del servizio sono state controllate 64 persone e 35 veicoli, a conferma di un’attività di vigilanza rafforzata in un periodo dell’anno particolarmente delicato per la sicurezza stradale.

Come previsto dalla legge, le persone denunciate sono da considerarsi presunte innocenti fino a un eventuale definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©