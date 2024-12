Paga 500 € ma la consegna non arriva, denunciato

La vittima, in seguito al protrarsi dell’attesa, si è rivolta ai carabinieri che sono risaliti alla persona denunciandola per truffa

La vicenda, si legge nel comunicato dell’Arma, è partita dalla pubblicazione di un annuncio con prezzi particolarmente allettanti sulla pagina e-commerce di un noto social network. Una volta preso contatti, alla vittima è stato riferito che per il lavoro era necessario effettuare un bonifico di 500 € a seguito del quale ci sarebbero voluti circa 15 giorni per la consegna. In seguito al protrarsi dell’attesa e senza un cenno dalla controparte, resasi nel frattempo irreperibile, l’acquirente ha poi maturato la convinzione di essere stato truffato. Si è quindi rivolto ai carabinieri che dopo accertamenti bancari e telefonici sono riusciti a risalire e denunciare per truffa la persona. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Alla luce dell’ennesimo episodio i carabinieri invitano i cittadini a fare massima attenzione ai collegamenti su siti internet ed agli acquisti online particolarmente convenienti. Durante le trattive è raccomandabile utilizzare strumenti di comunicazione diretti, quali telefonate, più facilmente tracciabili rispetto a semplici messaggi tramite social network e verificare, anche tramite web, la reale presenza di aziende o rivendite. In caso di dubbi, ci si può sempre rivolgere ad una delle 27 Stazioni Carabinieri del territorio della Provincia di Livorno per esporre i propri sospetti e verificare ogni dubbio.

