Palma a fuoco ad Antignano

Le fiamme sono state rapidamente estinte. Le cause, fanno sapere dal comando di via Campania, sono da attribuire probabilmente ad un atto vandalico

Intervento dei vigili del fuoco, alle 18.10 del 19 gennaio, per estinguere l’incendio di una palma ornamentale ad Antignano zona viale Vespucci-via Pigafetta. Le fiamme sono state rapidamente estinte. Le cause, fanno sapere dal comando di via Campania, sono da attribuire probabilmente ad un atto vandalico.

