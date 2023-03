Parapiglia in via Grande, arrivano carabinieri e poliziotti

Una foto dell'intervento sul posto delle forze dell'ordine alle 17,20 del 1° marzo in via Grande

Diverse persone, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero azzuffate in strada per motivi ancora da chiarire. Sul posto le forze dell'ordine chiamate a dirimere la situazione

Parapiglia in via Grande all’angolo con via della Madonna intorno alle 17,15 di mercoledì 1° marzo. Sul posto sono sopraggiunte immediate due pattuglie dei carabinieri e altrettante della polizia. La chiamata è pervenuta al 112 da diversi cittadini che stavano passeggiando in zona e non hanno esitato a contattare il numero unico di emergenza per segnalare la situazione. Diverse persone infatti, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero rese protagoniste di una lite in strada scaturita per motivi ancora da chiarire. Intervento ancora in corso da parte delle forze dell’ordine chiamate a dirimere la situazione.

Seguono aggiornamenti

