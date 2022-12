Parco Levante, perde il controllo dell’auto. Divelta la recinzione dell’area square di Decathlon

Il conducente di un'auto ha perso il controllo finendo sul marciapiede contro la recinzione che delimita l'area di Decathlon dedicata alla pratica di sport all'aperto

Intorno a mezzogiorno del 31 dicembre nel parcheggio di Parco Levante un automobilista, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto finendo sul marciapiede contro la recinzione che delimita l’area “square” di Decathlon dedicata alla pratica di sport all’aperto. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza per gli accertamenti del caso. Non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto, oltre al 118, una pattuglia della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

