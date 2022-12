Passa con il rosso e senza patente: sanzionato 27enne

Nella foto inviata nel comunicato l'auto fermata dalla municipale

Una pattuglia del Nucleo di Prossimità della municipale ha notato l'auto impegnare l’incrocio con via Firenze senza rispettare il semaforo rosso. Per il giovane, privo di patente di guida perché mai conseguita, 3.994,20 € di multa in totale

Il 30 novembre, alle ore 15:15 circa, durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere Shangai una pattuglia del Nucleo di Prossimità ha notato, si legge in un comunicato del 4 dicembre, un’auto che stava percorrendo via Fabio Filzi impegnare l’incrocio con via Firenze senza rispettare il semaforo rosso. Immediatamente la pattuglia ha fermato il veicolo accertando che alla guida si trovava un livornese di 27 anni, privo di patente di guida perché mai conseguita. Al giovane, prosegue la nota stampa, è stata contestata la guida senza patente in violazione dell’articolo 116 comma 15 e 17 che prevede una sanzione di € 3.570 e tre mesi di fermo del veicolo oltre al passaggio con semaforo rosso in violazione dell’articolo 146 che prevede una sanzione di € 116,90 con decurtazione di 6 punti dalla patente. Da successivi controlli è emerso che il veicolo era di proprietà di una società di commercio di vetture, il cui legale rappresentante è stato chiamato sul posto per l’affidamento del veicolo. Al 27enne è stata inoltre contestata la mancanza dei documenti di circolazione in violazione dell’articolo 180 comma 1 e 7 che prevede una sanzione di € 29.40 e l’incauto affidamento a conducente privo di patente di guida ai sensi dell’articolo 116 comma 14 che prevede una sanzione di € 277,90.

