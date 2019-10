Passamontagna e forbici minaccia barista. Lui lo mette in fuga

Barista reagisce al rapinatore che poi fugge a bordo di un'auto con una donna: "Vai via o ti spacco questo vaso in testa". La coppia trovata e denunciata per tentata rapina in concorso, ricettazione e furto aggravato

Un uomo di 41 anni, livornese, e una donna di 30, di origine trapanese, sono stati denunciati a piede libero per tentata rapina in concorso, ricettazione e furto aggravato dopo essere stati fermati nel pomeriggio del primo ottobre in via Haiphong, a Salviano, a bordo dell’auto con la quale la notte fra il 30 e il primo ottobre, intorno alle 5,30, si sono diretti in viale Carducci. Qui l’uomo, con il volto coperto da un passamontagna e un paio di forbici, è sceso dalla vettura di colore scuro e ha minacciato il barista del Caffè Carducci, angolo via del Vigna, chiedendogli 100 euro. “Il mio socio – racconta al cronista di Quilivorno.it Massimo Andreini, socio di Luca Bagnoli, la vittima – era nel retro a prendere le paste. Quando è tornato al bancone si è visto quest’uomo all’interno. Luca ha preso un vaso presente nel bar per difesa e a sua volta lo ha minacciato: “Vai via o te lo spacco in testa”, gli ha urlato. Sentendosi minacciato, il bandito ha rovesciato l’espositore delle patatine e uscendo dal bar ha lanciato una sedia dando in escandescenza. Poi è salito in auto ed è andato via. Se ci sentiamo insicuri? Sì. Ci vorrebbero più sicurezza e controlli”.

Le successive indagini da parte della polizia, condotte anche grazie ai filmati delle telecamere, hanno permesso di rintracciare e denunciare la coppia.