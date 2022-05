Paura per un incendio nel bosco accanto al canile comunale

Incendio nel primo pomeriggio nel bosco vicino al canile comunale. Le fiamme sono divampate intorno alle 14 di sabato 28 maggio e sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre di terra e con elicottero per le operazioni di spegnimento, operatori e squadre di antincendio boschivo della Regione e Protezione Civile del comune di Livorno.

La protezione civile comunale, sentito il sindaco Salvetti, ed in stretta collaborazione con Corpo di Polizia Locale, ha disposto l’apertura del Ce.Si. (Centro Situazioni) con presidio tecnico operativo ed ha avviato tutte le operazioni propedeutiche all’assistenza della popolazione e degli animali.

In questo ultimo caso in particolare trattandosi di incendio che ha interessato porzioni di boschi nelle vicinanze, appunto, del canile comunale. I gestori del canile ed Anpana si sono subito attivati in piena collaborazione con la protezione civile comunale. Piena disponibilità anche da parte della ditta Abate che si è recata sul posto per eventuali interventi di protezione civile che si fossero resi necessari. L’incendio è stato domato nel tempo necessario. Non risultano danni a cose o persone.