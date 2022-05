Pedone investito: codice rosso

Sul posto un'ambulanza della Svs. L'incidente è avvenuto intorno alle 17,20 in via Muratori a La Rosa

Mediagallery

Codice rosso per un pedone investito in via Ludovico Antonio Muratori a La Rosa. E’ questo quanto è accaduto intorno alle 17,20 di martedì 24 maggio. Sul posto un’ambulanza della Svs da via San Giovanni intervenuta prontamente in seguito alla telefonata effettuata sul numero unico di emergenza.

Seguono aggiornamenti