Pedone investito: codice rosso

Ancora un incidente sulle nostre strade. Anche in questo caso a farne le spese è stato un pedone che è stato investito, intorno alle 17,45 di mercoledì 23 febbraio, in piazza Luigi Orlando all’altezza dell’Arena Astra.

Sul posto si sono portate due ambulanze della Svs con medico a bordo intervenute e allertate dalla centrale operativa dell’ospedale con un codice rosso.

Sul luogo del sinistro anche la polizia che ha veicolato il traffico rimasto parzialmente paralizzato in direzione Sud, nella corsia dove si è verificato l’investimento. Adesso starà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto.