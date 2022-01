Pedone investito: due in ospedale

Due persone sono finite in ospedale in seguito ad un investimento avvenuto in via dell’Ardenza intorno alle 17,45. Uno scooter ha urtato una persona che stava attraversando la strada. Sia il conducente del mezzo a due ruote, caduto dopo l’impatto, che la persona a piedi sono stati soccorsi da due ambulanze arrivate sul posto: una Svs da via San Giovanni e una Misericordia da Montenero.

I due pazienti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo.