Perde il controllo all’alba e danneggia 5 mezzi in sosta

L'episodio è accaduto intorno alle 5,30 del mattino di domenica 2 aprile. Danneggiati 5 mezzi tra cui un mezzo da lavoro e un furgone di una ditta privata più altre tre autovetture

Ha perso il controllo della sua auto in via delle Sorgenti all’altezza del Bowling intorno alle 5,30 di domenica 2 aprile danneggiando così, più o meno gravemente, 5 mezzi parcheggiati a bordo della strada. L’uomo alla guida, che è rimasto per fortuna illeso, è stato soccorso da un’ambulanza e dalla polizia che è intervenuta prontamente sul posto. Ancora da chiarire i motivi e la dinamica esatta per cui il protagonista di questo episodio avrebbe sbandato andando a colpire auto e furgoni in sosta.

Come si vede dalle foto scattate intorno alle 10 del 2 aprile dalla nostra redazione sopraggiunta sul posto con un cronista, quello che risulta più danneggiato è un mezzo da lavoro devastato nella parte anteriore dove sarebbe rimasta anche una parte di carrozzeria dell’auto di color rosso-amaranto del conducente della vettura che ha causato i danneggiamenti. Danneggiate poi in maniera più lieve anche altre tre auto, vittime della carambola, e un furgoncino di una ditta privata.

