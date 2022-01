Perde il controllo dell’auto: 81enne si schianta contro il guardrail

Incidente in via del Levante avvenuto nella mattina di venerdì 7 gennaio. Un uomo di 81 ani alla guida della sua auto, per motivi ancora da appurare, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro il guardrail. Sul posto si è portata un’ambulanza della Misericordia di Antignano che ha soccorso l’uomo al volante il quale per fortuna non ha riportato gravi conseguenze dovute allo scontro. Il paziente è stato trasportato comunque in ospedale per i relativi accertamenti clinici come da prassi.