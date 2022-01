Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro

Incidente nella tarda serata di martedì 11 gennaio quando un 50enne alla guida di una Smart ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro un muro in via Leonardo da Vinci. E’ accaduto intorno alle 21,30 quando sul posto si sono precipitate due ambulanze, una della Svs da via San Giovanni con medico a bordo e una della Croce Rossa Italiana. L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo tanto da dover richiedere l’intervento dei vigili del fuoco i quali hanno prestato soccorso per liberarlo dalla morsa delle lamiere affidandolo alle cure dei sanitari. Per fortuna le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Il conducente è stato comunque trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Sul luogo del sinistro stradale è intervenuta anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi di rito dell’incidente.