Perde il controllo e si schianta contro il muro della farmacia

Rimasto lievemente ferito un 33enne residente a Castiglioncello. Sul posto la polizia municipale

Mediagallery L'incidente accende nuovamente i riflettori sulla sicurezza della strada tanto auspicata dai residenti della zona

Un giovane di 33 anni, residente a Castiglioncello, alla guida di una Fiat 500 4X4 ha perso il controllo della sua autovettura, intorno alle 13,30 di lunedì 18 novembre, finendo contro il muro della farmacia Epharmacy di Quercianella in via Tina di Lorenzo proprio all’angolo con l’Aurelia.

Il 33enne avrebbe fatto tutto da solo per motivi ancora da appurare. Ingenti i danni all’automobile (come è possibile vedere dalle foto in pagina) ma, per fortuna, è rimasto praticamente illeso l’autista che, per precauzione, è stato comunque trasportato al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso dallo staff sanitario di turno.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi del caso. Un incidente che accende nuovamente i riflettori sulla sicurezza della strada tanto auspicata dai residenti della zona. “Un punto molto trafficato – spiegano gli abitanti – e in cui bazzicano molte persone vista la presenza di farmacia, poste, ambulatorio medico e chiesa. In questo tratto manca un guardrail e non è così raro che accadano incidenti di questo tipo in cui le macchine si trovano a finire sull’asfalto del marciapiede. Per fortuna – chiosano i residenti della zona – in questo caso non stava passeggiando nessuno”.